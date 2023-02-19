У Зеленського заявили, що нова схема мобілізації в Україні "дає хороші результати", – The Times

Росіяни впродовж останніх кількох місяців мобілізували до війська приблизно 800 тисяч цивільних. Це стало проблемою для українських військових.

Про це розповіло британське видання The Times. Зазначили, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважав російські війська "не дуже дисциплінованими", проте визнав – саме кількість людей становить проблему.

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Україна вирішила також збільшувати чисельність військових. Про це журналістам анонімно розповів чиновник з ОП.

Україна відкрила нову схему добровільної мобілізації з "хорошими результатами". Багато людей готові йти воювати. У нас також є волонтери з інших країн. У нас є чеченці, поляки, білоруси, литовці, люди з Великої Британії, США та Канади, – мовиться в анонімному повідомленні.

Страх втратити підтримку США

У The Times пишуть, що долю України вирішує підтримка Заходу. Проте "високопоставлені джерела" з Офісу Президента стурбовані перспективою перемоги Республіканської партії на президентських виборах у США у 2024 році.

"Республіканська партія воліє витрачати гроші на внутрішні пріоритети", – зазначили у виданні.

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