Шестеро на одного: що відомо про напад на ветерана Андрія Пекельного у Тернопільській області

У Тернопільській області після суперечки у клубі на 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного напали у нього вдома. Чоловік, захищаючи себе та матір, поранив одного з нападників, Володимира Воробця, ножем. Той, пробігши близько 300 метрів, помер від втрати крові.

Тепер поліція інкримінує чоловіку "умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони". Хоча у повідомленні зазначено: атовець захищався, що виключає перевищення повноважень. Пекельний перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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Як виникла бійка

Інцидент трапився 2 травня вночі у селі Глещава. Н ачальник місцевого відділення поліції Андрій Купчак розповів, що компанія з 6 людей приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки. У сільському клубі Пекельний зробив хлопцям зауваження. Ті обурились та, ймовірно, вирішили помститись.

Ветеран пішов додому, однак хлопці рушили за ним. Важливо, що в бу динку перебувала мама ветерана, тож він злякався за її безпеку та викликав поліцію.

Пекельний вийшов до компанії із ножем. Проте, коли почалася штовханина, атовець випадково вдарив одного з нападників. У результаті той помер від втрати крові, відбігши на 300 метрів.

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Взяв ніж, щоб налякати

Сам Пекельний розповів Zaxid.net, що на дискотеці його штовхнув хлопець Саме тому, він зробив йому зауваження.

Сказав, що тут також люди стоять, і щоб він дивився, куди йде. На що він накинувся на мене з кулаками. Ми пошарпалися, і я почав кричати, щоб його забрали від мене, що він неадекватний, нетверезий. Але цього ніхто не зробив, і тоді я почав втікати, щоб уникнути подальшого конфлікту з ним,

– розповів чоловік.

Він додав, що молодики почали бити у вікна, стіни та навіть вирвали лямку у дверях. Пекельний зізнався, що злякався за маму, тому що вона страждає на психологічні розлади та має інвалідність.

Тому чоловік вийшов та показав ніж, сподіваючись налякати нападників. Однак нападник знову накинувся на нього.

"Я у відповідь вдарив його ножем. Мені дуже шкода, що так сталося, мені шкода, бо, звичайно, померла людина", – зазначив ветеран.



Андрій Пекельний / Фото з фейсбуку Андрія

Проти нападників теж відкрили справу

У Тернопільській обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження через напад на будинок ветерана. Вона стосується статті про порушення недоторканності житла, поєднаного з насильством.

Однак про підозру нападникам ще не повідомляли.

Хто такий Андрій Пекельний

Чоловіку 24 роки. Він родом із села Глещава. Живе у приватному будинку з мамою. Раніше був в АТО.

Бригада, де служив Пекельний, характеризує його позитивно. Військові стали на захист чоловіка. Командир підрозділу, а також співслужбовці описують його, як виконавчого, відповідального, грамотного та дисциплінованого військовослужбовця. Наголосили, що він був прикладом для своїх побратимів.

Не мав шкідливих звичок, всі поставлені завдання виконував вчасно та якісно, жодних зауважень під час служби до нього не було, в колективі користувався авторитетом та повагою,

– мовиться у повідомленні.

У бригаді сподіваються на чесне і справедливе розслідування справи.

Аваков вважає підозру ветерану передчасною

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 6 травня заявив, що слідчі Нацполіції звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

Він переконаний, що оголошення підозри Пекельному передчасне та необґрунтоване, адже хлопець був змушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до його дому прийшли нападники.

Аваков наголосив, що право на самооборону та захист свого житла, окрім випадку перевищення меж необхідної самооборони, кожному гарантоване законом.

Що відомо про загиблого Володимира Воробця

Захист Пекельного проситиме про зміну запобіжного заходу. Його адвокат Андрій Федур заявив, що, вивчивши доступні стороні захисту матеріали слідства, вважають, що

Хлопцю було 23 роки. У його рідному селі Іванівка про нього позитивно відгукуються. Він закінчив львівський військовий ліцей імені Героїв Крут та вступив у Тернопільський національний економічний університет. Був захисником місцевої сільської футбольної команди.

Рідні переконані, що хлопця підбурили до нападу. Бабуся Воробця нікого не звинувачує.

"Можливо, він не хотів так зробити, може так обставини склалися", – сказала жінка.

Наразі слідство триває. Правоохоронці з'ясовують всі обставини.



Володимира Воробця поховали в Іванівці / Фото zaxid.net