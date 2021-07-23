Випускник академії ФСБ: що відомо про нового главу СЗР Литвиненка

Новим главою Служби зовнішньої розвідки став Олександр Литвиненко. Відомо, що колись він навчався в академії Федеральної служби безпеки Росії.

Литвиненко змінив на посаді Валерія Кондратюка. Відповідний указ президент Володимир Зеленський схвалив 23 серпня.

Раніше Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки: новим керівником став Литвиненко

Що відомо про Литвиненка

Освіта

49-річний генерал-майор запасу родом з Києва. У 1994 році він закінчив Інститут криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії за спеціальністю "прикладна математика".

У 2009 році Литвиненко був випускником спеціальності "правознавство" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук, що у Великій Британії.

Кар'єра

Впродовж 1994 – 1998 років Литвиненко мав звання старшого офіцера. Він працював головним спеціалістом Головного управління урядового зв'язку Служби безпеки України.

У 1998 Литвиненко розпочав роботу у Національному інституті стратегічних досліджень. До 2005 року обіймав кілька посад у відомстві – був старшим консультантом, завідувачем відділу тощо.

У 2005 – 2007 роках чоловік працював керівником управління в департаменті державної безпеки Апарату Ради нацбезпеки й оборони.

Наступні 3 роки Литвиненко був заступником начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ. Впродовж 2014 – 2019 – заступником секретаря РНБО.

У 2019 році він очолив Національний інститут стратегічних досліджень.

Литвиненко є доктором політичних наук, професором, а також заслуженим діячем науки й техніки України.