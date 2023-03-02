Як Росія намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні рухом "Редан" і чому їй нічого не вдалося

Штучний розвиток субкультури ПВК "Редан" – це спроба російських пропагандистів вести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації ситуації в Україні.

Про контроль над ситуацією на брифінгу розповів начальник Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько, передає 24 Канал.

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У поліції прокоментували ситуацію з ПВК "Редан"

За його даними, в Україні вже заблокували майже пів сотні телеграм-каналів і груп, пов'язаних із "ПВК Редан".

Він зазначив, що перший інцидент стався 22 лютого у столиці країни-агресора, тоді загинуло двоє підлітків.

"Саме після цього російські спецслужби використали таку ситуацію, як модель провокації заворушень, на території України для дестабілізації ситуації", – зазначив Шанько.

Шанько розповів, що наприкінці лютого Нацполіція виявила в мережі активність нового молодіжного руху, метою якого є провокування конфліктів та масових бійок. Поліція почала перевірку інформації, до якої долучилися підрозділи кіберполіції, ювенальні поліцейські, дільничні.

Поліція заблокувала майже пів сотні цих каналів

За його словами, правоохоронці встановили, що в соцмережах і новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь до масових скупчень та фізичних протистоянь між собою, щоб навмисно втягнути дітей у протиправну діяльність.

Як він розповів, за неповний тиждень Нацполіція зафіксувала понад 40 таких зустрічей у 17 регіонах України. Однак поліція оперативно відреагувала на всі ці події та не допустила жодних сутичок, наголосив Шанько.

На ці заходи було залучено понад 2,5 тисячі поліцейських. До відділів та територіальних відділень поліції було запрошено понад тисячу осіб. З них більшість — неповнолітні. На місці з ними і їхніми батьками було проведено профілактичні розмови щодо недопущення порушень громадського порядку і роз'яснення як адміністративної, так і кримінальної відповідальності,

– розповів Шанько.

Коли поліцейські спілкувалися з дітьми, то більшість із них пояснили, що були учасниками цих груп чи масових скупчень через цікавість, що відбуватиметься далі.

Шанько зазначив, що поліцейські на сьогодні заблокували майже пів сотні цих каналів та груп, встановили 45 адміністраторів каналів, створених для того, щоб розкрутити цей молодіжний рух та дестабілізувати ситуацію в Україні.