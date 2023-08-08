Запорука нашого наступу, – Нарожний припустив, як ЗСУ можуть використовувати ракети Taurus
Україні потрібні німецькі крилаті ракети Taurus. Вони допоможуть і надалі системно знищувати важливі об'єкти російських загарбників.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що поки чітко незрозуміло, яку версію цих ракет могла б отримати Україна. Але, найімовірніше, Збройним Силам могли б передати версію Taurus з дальністю ураження до 300 кілометрів.
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Раніше і Велика Британія, і Франція надали схожі ракети саме з такою дальністю. Хоча Україні не завадила б аналогічна зброя з більшою дальністю ураження.
Як ЗСУ можуть використати ракети Taurus
За словами Нарожного, якби Україна отримала ракети з дальністю ураження у понад 300 кілометрів, то Кримський міст вже був би знищений. Це – надважливий об'єкт для логістики окупантів на Півдні.
Точно до десятка ракет ми б використали, щоб покласти цей міст. Він дуже важливий для окупантів з точки зору логістики,
– розповів Нарожний.
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Не варто сприймати Taurus як своєрідну "срібну кулю", яка знищить усі військові об'єкти окупантів. Це – хороший засіб, який допоможе продовжувати системну роботу зі знищення ворожих складів боєприпасів, особового складу, військової техніки тощо.
Отримання таких ракет – це історія не про закінчення війни. А історія про системне знищення особового складу, військової техніки, складів боєприпасів та інфраструктури для логістики окупантів. Це – запорука нашого наступу,
– зауважив Нарожний.
Чи отримає Україна ракети Taurus: коротко
- Два представники Соціал-демократичної партії Німеччини, яку очолює канцлер Олаф Шольц, закликали передати крилаті ракети Taurus для України. Вони наголосили, що це допоможе контрнаступу ЗСУ. Передача таких ракет не буде є "червоною лінією" для Німеччини.
- До цього кілька німецьких політиків також закликали уряд передати Україні ракети Taurus. Вони подали у приклад дії Великої Британії та Франції, які вже надали таку зброю Збройним Силам України.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, чому Берлін поки не передав Києву ракети Taurus. Там вважають, що поки немає термінової необхідності надавати таку зброю Україні.