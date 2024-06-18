У якому стані поранений у центрі Києва казахський журналіст: дружина розповіла
Джерело:Наталія Садикова
У Києві 18 червня напали на казахського журналіста Айдоса Садикова. Дружина пораненого медійника розповіла деталі про його стан.
Стрілянина сталася у Шевченківському районі Києва. Як з'ясувалося, жертвою був казахський опозиціонер Айдос Садиков. Наразі журналіст перебуває у тяжкому стані під наглядом лікарів.
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У якому стані Айдос Садиков
Дружина пораненого казахського опозиціонера наголосила, що в її чоловіка "зухвало, цинічно, серед білого дня, на очах у свідків" стріляли прямо у центрі української столиці.
Як пояснила жінка, це сталося, коли журналіст перебував за кермом та заїжджав у двір їхнього будинку. Вона ж у той час сиділа поруч, на пасажирському сидінні.
Зараз Айдоса прооперували, він у реанімації у тяжкому стані. Моліться, прошу, щоб він вижив. Мій коханий чоловік – чесний, справедливий та принциповий, завжди захищав інтереси казахів,
– розповіла Наталія Садикова.
Також дружина журналіста стверджує, що замовником цього замаху є президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Зауважимо, наразі прокуратура розслідує цей інцидент.
Що відомо про Садикова
- Садиков відомий своєю різкою критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року.
- У жовтні 2023 року Садиков був оголошений у розшук у Казахстані за звинуваченням у "розпалюванні соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".
- У 2010 році Садикова засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у "хуліганстві", але він та його прихильники вважають цю справу сфабрикованою.
- У 2014 році Айдос Садиков разом із дружиною Наталією переїхали до Києва після того, як проти жінки було порушено кримінальну справу за заявою ексдепутата парламенту Марала Ітегулова.