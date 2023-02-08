Зручний, швидкий, потужний: військовий експерт детально описав танк Leopard 1A5

Крім Leopard 2 Україна отримає модифіковані Leopard 1A5. Ця техніка ефективна й буде набагато зручнішою для користування, ніж радянські танки.

Про це для 24 Каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін. Він зазначив, що не варто нехтувати танками Leopard 1A5.

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"У такій страшній війні, в якій є Україна, потрібна вся зброя. Бронетранспортери M113 – це техніка 1950 років. Україна їх використовує й успішно застосувала для деокупації Херсонської та Харківської областей. Leopard 1 – це танк кінця 1950 – початку 1960 років. Це старий танк, ровесник T55 і T62. Модифікацію F5 реалізували у 80 роках. Оновили всі системи", – розповів військовий експерт.

Як може працювати Leopard 1

За словами Левіна, хоч це банально, але танк є самохідною гарматою. На Leopard 1А5 стоїть гармата, яка може дуже добре працювати на відстані приблизно 4 кілометри.

Там дуже хороша оптика. Часто можна вдарити по ворогу, ще до того, як він помітить. Танкових дуелей фактично не відбувається. Це одиничні випадки. Танки з танками не воюють. Так, у нього не найсильніша броня, тому його не треба використовувати у колоні й гнати вперед на відкритому просторі, – зазначив експерт.

Він пояснив, що із засідки замаскована машина може виїхати та, завдяки хорошому обладнанню і хорошій гарматі, знищити за 4 кілометри конкретну БМП ворога, конкретний танк ворога, групу живої сили. Після цього танк одразу заховається. Левін наголосив, що техніка не чекатиме, коли росіяни отримають координати й завдадуть удару.

"У цьому плані Leopard 1 може дуже добре зіграти свою скрипку й добре себе показати. Тобто броня слабка, але танк швидкий, легкий, точний. Також танк набагато комфортніший ніж радянські машини", – додав Левін.

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