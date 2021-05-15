Загинув так само як і його колега: що відомо про вбивство дослідника Голокосту в Миколаєві

Історика з Миколаєва Володимира Щукіна вбили у ніч на 14 травня. Трагедія сталася через 3 роки після вбивства іншого вченого – Миколи Шитюка.

Щукін працював над створенням хроніки та аналізу трагічних подій Голокосту на Миколаївщині. Вченого вбили напередодні Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової.

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Поліція наразі не коментує: випадковість це чи щось більше.

Водночас обставини розправи над Щукіним дуже схожі на вбивство іншого миколаївського історика – Миколи Шитюка.

Саме він колись був науковим керівником Щукіна. Вченого 3 роки тому знайшли в орендованому помешканні з ножем у спині.

Деталі про вбивство Щукіна