"Системно і щомісяця": Україну очікують "подарунки" у військовій допомозі від партнерів

Союзники України вже запланували військову допомогу на 2023 рік. Вони запускають виробничі потужності.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що необхідне для армії вже замовили не лише в США, а й Німеччині, Франції, Чехії, Словаччині Румунії

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"Американський військово-промисловий комплекс вже працює. Одна з ключових тем кожного "Рамштайну" – це запуск потужностей виробничих країн, які підтримують Україну в цій війні", – розповів Резніков.

Стабільність спротиву

За інформацію міністра, низка закордонних підприємств вже отримали замовлення від України на 2023 рік та працюють над ними. Резніков ствердно відповів на запитання журналістів, чи будуть наступного року "подарунки" у військовій допомозі

"Скажу відверто, не відкриваючи великих таємниць, на наступний рік вже укладено багато контрактів на постачання нам необхідної зброї та амуніції", – розповів Резніков.

Він наголосив, що допомога буде системною. Вона розпланована на весь рік.

Тобто системно та щомісячно для того, щоб забезпечити стабільність нашого спротиву і стабільність нашої можливості перемагати. Це дуже важливий аспект, – додав міністр.

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