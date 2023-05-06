Закликав вбивати українців та брав участь у війні: що відомо про пропагандиста Прилєпіна

Пропагандистам Росії стає дедалі тривожніше, адже раптово їхні автівки почали вибухати. Так трапилося й з 47-річним Захаром Прилєпіним, справжнє ім'я якого Євген, який повертався з окупованого Донбасу до країни-агресорки.

На тимчасово окуповані території пропагандист та популярний у Росії письменник Прилєпін катається давно, ще ледь не з початку російсько-української війни. Так, з 2014 року він критикував всіх, хто засуджував дії Росії, відвідував бойову зону на сході України як воєнкор і навіть допомагав складати списки "іноземних агентів", які засудили війну, повідомляє 24 Канал.

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Участь у війні Росії проти України – піар на крові

Сам Прилєпін є російським політичним діячем, письменником, філологом, публіцистом та законною воєнною ціллю України. Він – один з тих, хто почав створювати "міф Донбасу" – "жертовного робочого люду", який зі зброєю в руках вийшов на захист свого права бути росіянами.

Прилєпін відкрито підтримував анексію Росією Криму та створення самопроголошених так званих "ДНР" та "ЛНР". У грудні 2015 року він став радником голови так званої "ДНР" Олександра Захарченка, а восени 2016 року став заступником комбата. Також у 2016 році він підписав контракт зі збройними силами країни-окупантки на прохання одного з генералів, який хотів використати українофоба у пропагандистських цілях. Адже той мав авторитет серед діючих чи колишніх військових.

До підписання контракту з армією Росії у 2016 році пропагандист уже мав досвід участі у війні. Він воював за проросійські сили у 1996-му в Першій чеченській війні, а за три роки – у складі ОМОНу розбирався із повстанцями у Дагестані.

З 2016 по 2018 рік в так званій армії "ДНР" був заступником командира батальйону спецназу по роботі з особовим складом армії ДНР. У цей час у званні майора він більше піарився, аніж воював в Україні, адже таким чином заробляв собі політичні бали для побудови власної кар'єри, яку розпочав ще з 2010 року, коли зараховував себе до російської опозиції. Згодом, у 2020 році, Прилєпін створив нову партію "За правду", яка вважає нормою військову експансію і збирається "заміщати собою еліту", а в лютому 2021 року став співголовою партії "Справедлива Росія – Патріоти – За правду".

Захар катався із камерами до окопів раз на тиждень, вихвалявся тим, як героїчно він веде бої ЗСУ разом із своїми "побратимами" і як багато людей вбив, а потім одразу ж їхав геть. Однак під час реальних боїв на передову Прилєпін не потикався. Через це серед рядових окупантів він вважався керівником батальйону, який допомагає фінансово. Однак через його спроби "виїхати" коштом вбитих терористів до нього ставилися з презирством.

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Цікаво, що навіть власний підрозділ Прилєпіна виявився байкою, адже четвертий розвідно-штурмовий батальйон спецпризначення так званого "ДНР" підпорядковувався кадровим військовим Росії. Згодом цей підрозділ переформували зі спецназу піхоти у ракетники, що й використав пропагандист, щоб втекти, адже це була не його специфіка.

У 2019 році сам же Прилєпін вихвалявся своїми здобутками на фронті в Україні. За його словами мало який"підрозділ з донецьких батальйонів за показниками міг зрівнятися" з його батальоном. В одному з інтерв'ю він зі сміхом зазначив: "Просто все, що ми робили – це просто повне галіме свавілля. Ніхто, жоден польовий командир не мав стільки результатів, скільки я".

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Участь у повномасштабній війні

Згодом, після початку повномасштабної війни, Прилєпін повернувся на український Донбас. У 2022 році він їздив до окупантів з "гуманітарними місіями", а в січні 2023 року підписав контракт з Росгвардією.

Також варто зазначити, що наприкінці квітня 2022 року його рух "За правду" оголосив набір "добровольців для роботи на звільнених територіях російського Південного-Заходу". Захар шукав кадри правоохоронців, співробітників адміністрацій, вчителів, лікарів, священників та силовиків.

У 2023 році він підписав контракт із Росгвардією, відмовився від депутатського мандата та поїхав на фронт в Україну, воювати на стороні "ЛНР".

В званні майора українофоб зібрав свій спецпідрозділ і, ймовірно, проходив службу у складі батальйону Росгвардії "Оплот". Саме з "відрядження" на Донбасі він повертався додому, коли його автомобіль вибухнув.

За свою діяльність проти України Прилєпін став законною військовою ціллю. Так, у листопаді 2017 року колишній депутат Верховної Ради від партії "Свобода" Юрій Міхальчишин закликав українські спецслужби ліквідувати Прилепіна.

Він легендований російськими спецслужбами як письменник. Але це людина, яка брала участь не в одному збройному конфлікті. Він боєздатний та агресивний. Він брав участь не просто у підриві української державності, а збройній боротьбі проти нашого суверенітету,

– сказав він.

Не лише сам вбивав українців, а й закликав до вбивств

Як пропагандист Прилєпін не лише показував, як воював на фронті в Україні, а й закликав до вбивств інших. Ба більше, він хотів не лише "звільнення" Донбасу, а й усієї України, про що заявляв неодноразово. Так в ефірі програми "60 хвилин" він висловився про віру в окупаційні війська ще до початку повномасштабного вторгнення:

Коли американські радники підуть, пройде 20 хвилин, поки донецькі підрозділи дійдуть до Києва і Україна повернеться! Українці — вони росіяни, та американці не можуть привчити українців бути росіянами. Тому вони повернуться!

І задля цієї "великої справи" закликав навіть помирати самим "за Росію". Про це він, зокрема, заявив в останньому випуску своєї програми "Уроки російської" на НТВ, який вийшов за день до вибуху. Прилєпін заявив, що Донбас – "частина російського світу".

Перемога – це одна з найважливіших засад державної ідеології, ми всі – діти Безсмертного полку,

– говорив раніше Прилєпін.

Щоб підіймати дух окупаційних військ, він виступав і перед ними. Так, за словами Пригожина, свою заяву 5 травня 2023 він виголосив перед ПВК "Вагнер".

На думку Прилєпіна, культурна еліта Росії не може складатися з пацифістів, а історична традиція країни-окупантки – це право на експансію.