Це найбільше горе, – боєць розповів, що може викликати у нього сльози

Бійцю 2 штурмового батальйону 3 ОШБр "Тунцю" сльози можуть викликати не щемливі моменти чи радісні емоції. На жаль, тут мовиться про набагато страшніші речі.

Боєць розповів 24 Каналу, що втратив дуже багато побратимів. Крім того, страшно, коли багато з них отримали поранення, а з деякими вже, на жаль, не може підтримувати зв'язок.

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Найбільше горе бійця

Боєць 2 штурмового батальйону 3 ОШБр розповів, що викликати сльози у нього може лише одна річ на війні.

Розчулитися тільки через втрату побратимів. Це найбільше горе з усіх, які є,

– наголосив він.

"Тунець" зауважив, що він втратив багатьох побратимів. Для нього втратити людину на війні – це не лише смерть.

Є люди, які отримали, наприклад, поранення, та вони намагаються повернутися до підрозділу.

Доволі солідна кількість, але це не тільки, наприклад, третє (3 ОШБр – 24 Канал), це у мене багато також є друзів, з якими я більше не можу контактувати,

– додав він.