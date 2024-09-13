Шойгу трохи проговорився: що є болючою точкою для Росії

Західна партнери України продовжують відтягувати надання дозволу Україні завдавати ударів по території Росії, таке рішення прийняла лише Великобританія. Однак Захід повинен усвідомити, що саме такі дії нашої країни призведуть до хаосу в країні-агресорці.

Вже навіть Сєргєй Шойгу встиг проговоритись та заявив про буцімто намагання домовитись з Україною, що свідчить про розгубленість росіян. Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що саме такі удари є болючою точкою Росії.

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Болюча точка Росії

За словами політолога, позиція Британії зумовлена їхніми інтересами, адже це ледь не єдина країна з G7, яка зацікавлена у розпаді Росії. Це поверне Британію у велику політику і вони зможуть підвищити свій геополітичний статус.

Інші ж партнери України, які не надають нашій державі дозволу завдавати ударів вглиб Росії, мають бажання врятувати Владіміра Путіна та уникнути хаосу. Це стандартна політика США та Німеччини.

Вони досі сподіваються, що буде все, як раніше. Нам потрібно донести партнерам, що так не буде,

– зауважив Загородній.

Політолог пояснив, що Україні важливо завдавати ударів вглиб території Росії, адже це є їхньою болючою точкою. Чим більше наша країна буде знищувати на території країни-агресорки, використовуючи українські дрони, інфраструктуру, тим швидше нам будуть надавати зброю наші партнери. Захід тоді зрозуміє, що ці процеси незворотні.

Недавно Сєргєй Шойгу проговорився, адже заявив, що Росія буцімто намагалась домовитись з Україною взаємно не бити по енергетиці.

"А що ж сталось? Україна є південною країною, яка має допомогу партнерів та імпорт електроенергії. А що буде у росіян? А в росіян північна країна, де можуть бути сильні морози та влада, яка не зможе відреагувати на блекаут. Нам потрібен хаос в Росії", – зазначив Загородній.

Зауважте! Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив, що удари по енергетиці Росії є законною відповіддю України. Важливим є масштабування таких відповідей. Мовиться про дозволи на удари західною далекобійною зброєю.