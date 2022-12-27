Компот і квашена капуста: аналог McDonalds в Білорусі має жалюгідне меню
У Білорусі після виходу з країни McDonalds запрацювала їхня мережа під керівництвом "КСБ Віктары Рэстараны". Вони обновили меню та ввели туди нові пропозиції.
Тепер мешканці країни мають пити компот та їсти бургери з квашеною капустою, пише 24 канал. Назви заклади досі не мають, а працюють просто наче неназваний замінник McDonalds на білоруський лад.
Зауважте "Вкусно и точка" тепер і у Білорусі: McDonald's остаточно покидає ринок сателіта Росії
Чим годує відвідувачів замінник McDonalds в Білорусі
У Білорусі ресторани оновили меню, підлаштувавши його під свій манір.
Так, в одному з бургерів з'явилась капуста, а два змінили назву. Зокрема, в меню тепер є бургер:
- "Шляхецкі" – з квашеною капустою і плавленим сиром (коштує 7,9 білоруських рублів, тобто орієнтовно 115 гривень);
- та "Панскі" – з куркою і плавленим сиром (коштує 6,5 білоруських рублів, тобто орієнтовно 95 гривень).
Тобто до першого додали капусту та плавлений сир, до другого – курку та той же сир.
Нові білоруські бургери / Скриншот з їхніх сайтів
Які нові бургери придумали білоруси / Скриншот з їхнього сайту
Картопля та компот – на місці
Не обійшлись білоруси без традиційної для них картоплі. Її вирішили подавати дещо по-іншому, ніж в ресторанах McDonalds. Замість традиційного червоного пакунка, її пакують в коробку з крафтового картону. Очевидно, про практичність, у випадку замовлення їжі з собою, у компанії не подумали.
Білоруси тепер їдять замінник традиційної картоплі-фрі з McDonalds / Скриншоти з білоруського сайту
Коштує ця картопля 4,6 білоруських рублів, що орієнтовно 67 гривень.
Ба більше, у закладі вирішили не подавати газовані напої, якими постійно славилась відома мережа ресторанів. Замість них людям наливають у стакан компот. Звісно ж, його дещо модернізували, роблячи не з яблук чи груш, а з обліпихи та журавлини.
Білоруси тепер купують компот за 3,5 рубля, що орієнтовно 51 гривня / Скриншоти з білоруського сайту
Решта страв залишись фактично з такими ж назвами та переліком продуктів, як і в McDonald's. Щоправда, з їхньої назви забрали приставку "мак".
Коротко про вихід McDonalds з Білорусі
- 11 листопада ресторани McDonalds заявили про вихід з Білорусі. Все через те, що країна стала поплічницею Росії у війні проти України.
- Згодом білоруська компанія заявила, що ресторани швидкого обслуговування McDonald's під управлінням "КСБ Виктори Рестораны" протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом російської мережі "Вкусно и точка". Проте про точні дати компанія тоді не повідомляла.
- За даними самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка, це нібито добре. Він навіть сказав: "Слава тобі Господи, що хоч йде!". Також він закликав людей споживати "своє" і "не кидатись на заморське". Очевидно, до його закликів дослухались і тепер білоруси п'ють компот та їдять квашену капусту.