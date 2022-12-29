На Полтавщині лунали вибухи: в ОВА кажуть про роботу ППО

29 грудня російські окупанти вирішили знову здійснити масовану ракетну атаку по Україні. Вибухи чули й на Полтавщині.

Попередньо, у регіоні спрацювала ППО. Наразі усі подробиці уточнюються.

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Що за вибухи чули на Полтавщині

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що у регіоні чутно звуки вибухів:

Працює ППО! Віримо в ЗСУ!

– зазначив він.

До цього Лунін попередив про ракетну небезпеку і закликав усіх залишатися в укриттях та берегти себе.

Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри в будь-які телеграм-чати та боти! Ворог уважно моніторить інформпростір.

Нагадаємо, що раніше глава Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що існує ризик ракетного удару. Тож закликав мешканців області не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях.

Не нехтувати повітряною тривогою закликав також глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він підкреслив, що існує загроза масованого ракетного удару з використанням стратегічної авіації.