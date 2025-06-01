Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Що Україна вимагатиме від Росії у Стамбулі
Відповідно до повідомлення Reuters, дорожня карта України на перемовинах у Туреччині 2 червня буде такою:
- повне припинення вогню щонайменше на 30 днів;
- після цього – повернення всіх полонених, яких утримують обидві сторони;
- повернення українських дітей, яких вивезли на територію, що контролюється Росією;
- потім – зустріч Зеленського та Путіна.