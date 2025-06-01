Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що Україна вимагатиме від Росії у Стамбулі

Відповідно до повідомлення Reuters, дорожня карта України на перемовинах у Туреччині 2 червня буде такою: