Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що Україна вимагатиме від Росії у Стамбулі

Відповідно до повідомлення Reuters, дорожня карта України на перемовинах у Туреччині 2 червня буде такою:

  • повне припинення вогню щонайменше на 30 днів;
  • після цього – повернення всіх полонених, яких утримують обидві сторони;
  • повернення українських дітей, яких вивезли на територію, що контролюється Росією;
  • потім – зустріч Зеленського та Путіна.