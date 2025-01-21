Не зрозуміло, чи матиме взагалі Європа місце за столом переговорів, – Зеленський

Європа повинна мати місце за столом, коли укладаються угоди щодо війни та миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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Що Зеленський сказав про Європу

Під час свого виступу Зеленський зазначив, що зараз не зрозуміло, чи матиме взагалі Європа місце за столом переговорів, коли війна проти нашої країни завершиться.

"Ми бачимо, який великий вплив Китаю на Росію. Ми глибоко вдячні Європі за всю підтримку, яку вона надала нашій країні під час цієї війни. Але чи слухатиме Президент Трамп Європу, чи домовлятиметься з Росією та Китаєм без її участі?", – сказав він.

За словами лідера України, Європа повинна навчитися повністю піклуватися про себе, щоб світ не міг дозволити собі ігнорувати її.

"Важливо зберігати єдність у Європі, адже світ не переймається лише Будапештом чи Брюсселем – його хвилює Європа як єдине ціле", – додав він.

Президент України під час свого виступу заявив, що Європа повинна мати місце за столом, коли укладатимуться угоди про війну та мир.

Я говорю не лише про Україну. Це повинно бути стандартом. Європа заслуговує бути більше, ніж спостерігачем. Ніж коли її лідери постять щось у Х, після того, як вже укладена угода. Європа повинна визначати умови цих домовленостей,

– заявив президент.