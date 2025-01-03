Ворог мав успіхи на 6 ділянках фронту: ISW показав карти зі змінами за 1 – 2 січня

Війна в Україні та Росії триває, бойові дії на початку 2025 року призвели до певних змін у ситуації на фронтах. Їх зобразив у своєму новому звіті Інститут вивчення війни.

Основні висновки ISW публікує 24 Канал. Також і оновлені карти боїв за період 1 – 2 січня 2025 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 3 січня

Українські та російські війська продовжували бойові дії в Курській області 1 і 2 січня, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

області 1 і 2 січня, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські війська продовжували наступальні операції у Харківській області поблизу Вовчанська з 31 грудня по 2 січня, але не зробили жодного підтвердженого просування.

області поблизу Вовчанська з 31 грудня по 2 січня, але не зробили жодного підтвердженого просування. Ймовірно, росіяни просунулися на північний захід від Кремінної 1 і 2 січня. Зокрема, перетнули річку Жеребець і пройшли полями на захід від Іванівки.

1 і 2 січня. Зокрема, перетнули річку Жеребець і пройшли полями на захід від Іванівки. Російські війська просунулися під Сіверськ . Геолокаційні кадри показують, що їхні підрозділи просувалися в центральну Білогорівку.

. Геолокаційні кадри показують, що їхні підрозділи просувалися в центральну Білогорівку. Наступальні операції в напрямку на Часів Яр тривали, але росіяни не зробили жодних підтверджених наступів 1 і 2 січня.

тривали, але росіяни не зробили жодних підтверджених наступів 1 і 2 січня. Але російські сили просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри за 1 січня показують, що це сталося в північно-західній та західній частині міста після механізованого штурму.

Бойові дії в Україні та Росії за 1 – 2 січня / Карти ISW

Російські війська просунулися також на схід і південь від Покровська . Геолокаційні кадри показують, що росіяни захопили Воздвиженку, пройшли на захід від Зеленого і на північ від Новотроїцького, а ще захопили Нововасилівку.

. Геолокаційні кадри показують, що росіяни захопили Воздвиженку, пройшли на захід від Зеленого і на північ від Новотроїцького, а ще захопили Нововасилівку. Росіяни просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри від 31 грудня та 1 січня свідчать, що окупанти пройшли на схід від Петропавлівки й захопили Сонцівку.

напрямку. Геолокаційні кадри від 31 грудня та 1 січня свідчать, що окупанти пройшли на схід від Петропавлівки й захопили Сонцівку. Російські сили просунулися на Вугледарському напрямку. Геолокаційні кадри ще від 31 грудня показують, що вони пройшли на північ від Костянтинопольського.

напрямку. Геолокаційні кадри ще від 31 грудня показують, що вони пройшли на північ від Костянтинопольського. Наступ у районі Великої Новосілки тривав, але підтверджених просувань не було. Про бої на Гуляйпільському напрямку інформація не надходила.

тривав, але підтверджених просувань не було. Про бої на Гуляйпільському напрямку інформація не надходила. Але російські війська просунулися в західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри за 2 січня вказують, що це сталося на північ Білогір’я, на північний схід від Роботиного.

області. Геолокаційні кадри за 2 січня вказують, що це сталося на північ Білогір’я, на північний схід від Роботиного. 31 грудня та 1 й 2 січня російські війська продовжували наступати на Дніпровському напрямку та на острови в дельті річки Дніпро. Але інформації про просування немає.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися під Сіверськ, Торецьк, Покровськ, Курахове, Вугледар і на заході Запорізької області.