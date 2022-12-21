Що змінить надання Україні систем Patriot: пояснення Повітряних сил ЗСУ

Зенітний ракетний комплекс Patriot допоможе "суттєво посилити" протиповітряну оборону України. Також ця техніка вплине на перебіг війни.

Відповідну інформацію в інтерв'ю розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, це дуже потрібна для України річ.

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Як ЗРК Patriot вплине на перебіг війни

Юрій Ігнат пояснив, що Patriot давно омріяний у стратегії подальшого розвитку Повітряних сил Збройних Сил України. Ба більше, наші військові зможуть доволі легко опанувати ці системи.

Також він заявив, що Patriot є далекобійною зброєю, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів.

Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога,

– заявив Ігнат.

Речник також запевнив, що ця техніка допоможе створити ешелоновану систему ППО. За словами Юрія Ігната:

ці комплекси доволі сучасні, дуже багато чого в них автоматизовано, багато в чому відкинуто людський фактор;

тож перевчитися нашим військовим – це не є велика проблема, хоч і для цього потрібен певний час.

Окрім того, Ігнат наголосив, що рішення щодо того, де саме буде діяти ЗРК Patriot, ухвалюватиме вище військове керівництво.

Ба більше, речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що Україні потрібні різні засоби ППО, тому ми готові брати в Заходу багато усього, що нам можуть запропонувати.

Що відомо про надання Україні ЗРК Patriot