Що скасовує, а що зберігає новий закон для мобілізованих працівників

20 липня 2022 , 21:22
Читать новость на русском

Джерело:

НВ

Верховна Рада прийняла зміни в закони щодо мобілізованих працівників. Розберемося, що змінилося після того, як законопроєкт вступив у дію.

Верховна Рада внесла деякі зміни у закони про трудові відносини. Згідно з ними щодо мобілізованих працівників вступлять в дію нові правила. 

Читайте також У РНБО нарахували аж 86 потенційних олігархів в Україні

Що змінив та що залишив новий закон 

Згідно з із законопроєктом №7251, роботодавець тепер не має зберігати середній заробіток тих працівників, які були призвані на військову службу. Разом з тим закон гарантує мобілізованим працівникам, що роботодавець збереже їхню посаду та чинне робоче місце, як це було раніше. 

Також раніше повідомлялося, що зарплату мобілізованим працівникам підприємств будуть платити з держаного бюджету. 

Війна росії з Україною: останні події 

  • російські окупанти не припиняють наступальних дій на Сході та спроб втримати свої позиції на Півдні. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про фактори, від яких буде залежати тривалість активних бойових дій. 
  • Ворог останнім часом завдавав дуже важких ударів по Нікополю з тимчасово окупованого Енергодара. ЗСУ помстилися окупантам дуже влучним ударом по скупченню їхніх солдатів та техніки. 

Дивіться також – ЗСУ знищили надсучасну станцію російських окупантів: відео

 

Автор: Ярослав Сиваківський