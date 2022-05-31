Що змушує молодих росіян тупо йти на смерть

За відчуттям кожен другий російський військовий, особливо офіцери, яких вбивають в Україні, походять з родини військових. Або батько служив в якомусь ВДВ і сидить на засцяному дивані ще й досі в старому тєльніку.

Потім російські ЗМІ знімають пафосні репортажі тіпа – ось папа в старому вицвілому кітелі розказує про звитягу сина.

Читайте також Чому смерть Путіна не зупинить війну проти України

Родинна справа

Син якогось замгубернатора Дудоров з ВДВ:

"Ещё мальчишкой Георгий восхищённо смотрел на отца – выпускника Высшего пограничного военно-политического Краснознамённого училища КГБ. Со временем отец стал главой города Голицыно, потом возглавлял Александровский район Владимирской области, был советником губернатора в Рязанской области, а сейчас трудится в Ненецком автономном округе"

А от пішов би в рідне для батьків КДБ, то і проблем би не було.

Або капітан Корольов (32-й інженерно-саперний батальйон):

"Владислав – из семьи военных, всегда мечтал защищать Родину, как отец и старший брат. Согласен с Владимиром Викторовичем: наше общее желание сейчас – чтобы воины получали ордена и медали в собственные руки"

Папа – такий полковник, ордени-медалі.

Клани смертників

І взагалі бувають цілі клани військових. Ось ховали якогось Омарова з Хасав'юрта і читаємо опис:

"После церемонии вручения ордена, встреча продолжилась в неформальной обстановке. В ходе беседы Корголиев отметил тот факт, что из семьи Омаровых на данный момент воинский долг исполняют 7 человек, включая присутствующего на встрече Джабраила, который сейчас проходит реабилитацию после полученного ранения".