Щоб було менше заторів: Мінінфраструктури показало карти альтернативних маршрутів Україною

У Міністерстві інфраструктури України оприлюднили карти альтернативних маршрутів, де можна проїхати до різних міст України. Ці маршрути допоможуть розвантажити основні дороги та запобігти заторам.

Відомство поділилося дорогами для пасажирських автоперевезень, які не так завантажені, як основні магістралі.

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Повний текст повідомлення:

У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни, Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни.

Чому?

Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах.

Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку).

Ми спеціально обирали маршрути, де:

висока якість дорожнього покриття;

менше блок-постів;

менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт.

Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури

Альтернативні маршрути Україною / Карта Мінінфраструктури

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