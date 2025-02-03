Відповідні рішення будуть оприлюднені, – Зеленський анонсував модернізацію ЗСУ

Президент України розповів про зміни у ЗСУ. Глава держави заявив, що був уже затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів.

Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома Сирського щодо ситуації на фронті. Особлива увага була приділена Покровському напрямку та операції у Курській області. "Щоб в цьому році були успішними в перемовинах, українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських окупантів", – наголосив президент у вечірньому зверненні, передає 24 Канал.

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У ЗСУ створять систему корпусів

Також на нараді головком доповів про модернізацію української армії. Наразі вже затвердили переведення ЗСУ на корпусну систему.

За словами Зеленського, були обговорені підходи до призначення командирів корпусів. "Це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням", – підкреслив гарант.

Також він пообіцяв, що відповідні рішення будуть оприлюднені.

До слова, Зеленський підписав законопроєкт №12032, що спрощує отримання українського громадянства для дружин та чоловіків військових.