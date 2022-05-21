Щоб деблокувати Чорне море, потрібні ракети середньої дальності: вони змінять театр бойових дій

Україна потребує ракет середньої дальності. Саме вони зможуть змінити хід війни проти Росії. В першу чергу - на Чорному морі.

Росія зуміла заблокувати українські порти на Чорному та Азовському морях. Це їй вдалося зробити завдяки великій кількості військових кораблів, а також мінам, які вона повиставляла вздовж морських шляхів.

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Українські порти виявилися заблоковані, а разом з ним і можливість вивозити продукцію з України. В першу чергу – зерно. Мова йде навіть про минулорічний урожай. І через це у світі може настати проблеми з продовольством, а відтак і гуманітарна криза, адже українське зерно закуповували чимало країн. Тепер такої змоги немає.

Це розуміють і на Заході, тож шукають розв'язання цієї проблеми. Серед пропозицій навіть зняти частину санкції з Білорусі в обмін на те, щоб країна дозволила транзит українського зерна до литовського порту Клайпеда.

Та є ще один варіант, який не лише може вирішити ситуацію з розблокуванням українських портів, але й загалом вплинути на війну. Мова йде про надання Україні ракет середньої дальності (300 – 500 кілометрів), які б дозволяли знищувати морські цілі.

"Усі зрозуміли, що з росіянами домовитися не вийде. Питання продовольчої кризи постало настільки гостро, що реально почали розглядати варіант надання Україні такої зброї, яка розгромить та поховає флот Росії й ми зможемо вивозити зерно", – заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Саме відсутність ракет середньої дальності й дає можливість росіянам блокувати одеський порт, розуміючи, що саме Одесу їм не вдасться захопити. Тож коли Україна таки отримає відповідне озброєння, ситуація може кардинально змінитися.

"Наступні два тижні деблокада Чорного моря буде ключовою. Вона для нас змінює не тільки ситуацію в Чорному морі, а в принципі змінює театр бойових дій. Отримати ракети на 300 – 500 кілометрів — це страшна загроза для росіян, вони не готувались до цього", – переконаний Віктор Андрусів.

Які ракети може отримати Україна

Українська влада неодноразово зверталася до західних партнерів надати сучасне озброєння. Окрім важкої артилерії, бронетехніки, систем ППО та бойової авіації, мова йшла і про M142 HIMARS. Це американська ракетна артилерійська система. Це універсальна пускова установка, яка може використовувати цілий перелік ракетного озброєння. Серед них і балістичні ракети серії ATACMS, які й можуть уражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Або ж M270. Це теж пускова установка, але, на відміну від M142, може розмістити дві ракети ATACMS.

Як це змінить театр бойових дій

Якщо Україна отримає відповідне озброєння, то зможе знищувати як ворожі кораблі в Чорному морі, так і решта військових цілей на території Росії. В першу чергу – аеродроми та місця базування російської армії.

Щодо Чорного моря, то в росіян там є проблеми після знищення крейсера "Москва." Саме цей корабель відповідав за протиракетний захист морського угрупування окупантів в цьому регіоні. Для цього він і був обладнаний необхідними радарами та озброєнням. Але українські ракети "Нептун" виявилися спроможними його затопити.