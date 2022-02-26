Щоб діяти на випередження, – міністр оборони закликав українців допомогти захисникам
Джерело:Олексій Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна останні 55 годин гідно дає ворогу відсіч, а наші захисники та захисниці уже зламали плани Кремля. Резніков звернувся до українців з важливим повідомленням.
Глава Міноборони України додав, що через крах плану про стрімкий наступ великими колонами агресор був вимушений змінити плани. Вони почали частіше залучати ДРГ і десант.
Варте уваги "Ми вирішили провести операцію спеціально для вас" – хакери Anonymous звернулися до Путіна
Міністр оборони звернувся до українців по допомогу
Резніков наголосив, що українська армія і територіальна оборона ефективно їх знешкоджують, проте їм необхідна допомога. Головна мета – мати можливість діяти на випередження. Тому міністр закликав українців діяти наступним чином:
- Перш за все звертати увагу на підозрілих людей, які встановлюють маяки, наносять мітки або не здатні чітко пояснити ціль свого перебування у певному місці. Резніков наголосив, що таких осіб необхідно затримувати або самостійно, або звертатися до територіальної оборони.
- Ці люди можуть знати чимало корисної інформації. Особливо, це важливо, оскільки у Києві, Харкові та інших українських містах працюють так звані коригувальники, які здатні навести вогонь на домівки українців чи прокласти дорогу військам Росії. По суті, вони є очима ворога.
За дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені. За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно,
– наголосив Резніков.
Річ у тому, що після колон бронетехніки пізніше піде колона з паливом.Тому її треба затримати або спалити, тоді російські танки просто зупиняться, а наші війська їх захоплять і використають проти ворога.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.