Щоб діяти на випередження, – міністр оборони закликав українців допомогти захисникам

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна останні 55 годин гідно дає ворогу відсіч, а наші захисники та захисниці уже зламали плани Кремля. Резніков звернувся до українців з важливим повідомленням.

Глава Міноборони України додав, що через крах плану про стрімкий наступ великими колонами агресор був вимушений змінити плани. Вони почали частіше залучати ДРГ і десант.

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Міністр оборони звернувся до українців по допомогу

Резніков наголосив, що українська армія і територіальна оборона ефективно їх знешкоджують, проте їм необхідна допомога. Головна мета – мати можливість діяти на випередження. Тому міністр закликав українців діяти наступним чином:

Перш за все звертати увагу на підозрілих людей, які встановлюють маяки, наносять мітки або не здатні чітко пояснити ціль свого перебування у певному місці. Резніков наголосив, що таких осіб необхідно затримувати або самостійно, або звертатися до територіальної оборони.

Ці люди можуть знати чимало корисної інформації. Особливо, це важливо, оскільки у Києві, Харкові та інших українських містах працюють так звані коригувальники, які здатні навести вогонь на домівки українців чи прокласти дорогу військам Росії. По суті, вони є очима ворога.