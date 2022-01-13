Щоб довести відсутність агресивних планів: Кулеба пропонує Росії продовжити діалог

Дмитро Кулеба заявив, що засідання Постійної ради ОБСЄ засвідчило підтримку України. Зокрема, в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку Росії.

Очільник МЗС запевнив, що Україна продовжить активну роботу з партнерами над втіленням комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі, який вже почав діяти. Про це політик повідомив 13 січня.

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Кулеба розповів про необхідність дискусії з Кремлем, щоб підтвердити відсутність намірів напасти

Засідання Постійної ради ОБСЄ засвідчило, що наша робота дала результат – в ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку Росії,

– заявив Кулеба.

Очільник МЗС заявив, що партнери поділяють позицію України – непорушність принципів ОБСЄ, зафіксованих в Гельсінському заключному акті. Мовиться й про право держав вільно обирати, частиною якої організації чи союзного договору бути.

За підтримки партнерів Україна продовжує працювати над тим, щоб Росія, замість ультиматумів на тему безпеки Європи, почала виконувати Гельсінський декалог:

припинила агресію на Донбасі;

деокупувала Крим;

вжила реальних кроків з врегулювання решти створених нею тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ, а саме – в Грузії та Молдові.

Міністр пригадав, що згідно з основоположними документами ОБСЄ Росія зобов'язалася "не розглядати будь-яку частину регіону ОБСЄ як сферу свого впливу".

"Незважаючи на незадовільний для Росії тиждень великої дипломатії, вважаю, що єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів вирішувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ", – заявив Дмитро Кулеба.

Українська сторона продовжить активну роботу з партнерами над втіленням комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі.

Напередодні перемовин НАТО та Росії Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен провели телефонну розмову. Політики обговорили й необхідні кроки для стримування агресії Росії . Зокрема, жорсткі економічні санкції та практичне зміцнення обороноздатності Збройних сил України.

Коротко про останні перемовини з Кремлем через стягування військ до кордону України

Через так звані "гарантії безпеки" Кремля та війська Росії біля українського кордону 10 січня стартували перемовини між Кремлем та США. Вони тривали понад 7 годин. За їх результатами заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню.

12 січня відбулись перемовини між НАТО та Росією. За їх результатами у Альянсі заявили, що на ультиматум Росії щодо не розширення НАТО йти не збираються.

13 січня відбулись перемовини за лінією ОБСЄ, в яких братимуть участь країни Євросоюзу, США та Росія.

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