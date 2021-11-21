Щоб мати гідність і свободу, потрібна потужна армія, – Зеленський вручив нагороди військовим
Джерело:Офіс Президента
В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи й День десантно-штурмових військ. З нагоди другого свята президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, щоб вручити їм державні нагороди.
На початку зустрічі з військовослужбовцями, президент зауважив, що те, що День Гідності та Свободи і День десантно-штурнових військ святкують в один день – символічно.
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Військовослужбовці отримали нагороду
Президент Володимир Зеленський висловив вдячність військовослужбовцям та заявив, що українська армія – потужна.
Щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, представники якої є зараз тут,
– заявив Зеленський.
Також глава держави наголосив, що станом на сьогодні, українське військо має найвищий рівень довіри в Україні.
Крім президента, на зустрічі та врученні державних нагород були присутні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Олексій Резніков.
День Гідності та Свободи: головне
- В Україні щорічно з 2014 року відзначають День Гідності Свободи на честь Революції Гідності та Помаранчевої революції.
- Цьогоріч до свята у Києві запланували низку заходів, присвячених подіям на Майдані Незалежності у 2013 – 2014 роках та героям Небесної Сотні.
- Президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вшанували пам'ять полеглих на Майдані.