Щоб мати гідність і свободу, потрібна потужна армія, – Зеленський вручив нагороди військовим

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи й День десантно-штурмових військ. З нагоди другого свята президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, щоб вручити їм державні нагороди.

На початку зустрічі з військовослужбовцями, президент зауважив, що те, що День Гідності та Свободи і День десантно-штурнових військ святкують в один день – символічно.

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Військовослужбовці отримали нагороду

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність військовослужбовцям та заявив, що українська армія – потужна.

Щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, представники якої є зараз тут,

– заявив Зеленський.

Також глава держави наголосив, що станом на сьогодні, українське військо має найвищий рівень довіри в Україні.

Крім президента, на зустрічі та врученні державних нагород були присутні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Олексій Резніков.

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