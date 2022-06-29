Щоб наступати на Лисичанськ, росіяни запустили ДРГ біля Верхньокам’янки
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Окупанти продовжують намагатися блокувати донецький Лисичанськ та взяти під контроль місцеву ділянку автошляху, яка сполучає місто з Бахмутом. Росіяни намагалися задіяти ДРГ, та успіху не мали.
За свіжим звітом Генерального штабу Збройних Сил України, окупанти продовжують намагання окупувати Лисичанськ, який розташований у Донецькій області. У відомстві повідомляють, що бойовики поблизу Верхньокам'янки навіть задіяли диверсійно-розвідувальні групи, які не впоралися із завданням – українські захисники виявили окупантів та ліквідували їх.
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На Донецькому напрямку, за даними Гештабу, російські загарбники намагаються блокувати український Лисичанськ, а також захопити частину автомобільного шляху, який сполучає Лисичанськ та Бахмут.
Також росіяни вчергове обстріляли інфраструктуру поблизу таких населених пунктів:
- Лисичанськ,
- Верхньокам’янка,
- Сіверськ.
Обстріли прийшлися як по військовій, так і цивільній інфраструктурі.
У Генштабі повідомили, що російські загарбники здійснили авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу.
Для підтримки наступальних дій, в районі населеного пункту Верхньокам’янка задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли,
– повідомили у Генеральному штабу ЗСУ.
Крім того, ДРГ окупантів знищили і на Бахмутському напрямку. Так, ворог намагався здійснити наступ та задіяв російських розвідників. Як і у випадку з Лисичанськом, успіху не мав та відійшов.
Ворог намагався наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового,
– повідомили в Генштабі.
Натомість росіяни завдали ударів по позиціям ЗСУ з артилерії різних калібрів. Обстріли відбулися поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки, та Івано-Дар'ївки. Також російські бойовики здійснили авіаудар поблизу села Відродження.
Ситуація про напрямках на Донбасі: дані Генштабу
На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі.
Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки, – повідомили у відомстві.
На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв із артилерії район Тетянівки, заявили у Генштабі.
На Авдіївському напрямку російські загарбники обстріляли позиції українських воїнів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Те саме відбулося і на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу таких населених пунктів:
- Авдіївка,
- Веселе,
- Павлівка,
- Білогір’я,
- Інженерне,
- Ольгівське,
- Преображенка,
- Гуляйпільське.
Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.
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