Щоб не зруйнувала організацію: Кулеба закликав ОБСЄ припинити повноваження Росії

29 червня 2022 , 00:50
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Джерело:

твітер Дмитра Кулеби

Усі впливові міжнародні співтовариства намагаються позбутися Росії. Зробити такий крок варто і для ОБСЄ,

ОБСЄ покинула Україну після повномасштабного вторгнення російських окупантів. Втім, навіть попри це Росія ще має повноваження в безпековій організації. 

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Заклик Кулеби до ОБСЄ 

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до ОБСЄ з нагоди Щорічної конференції ОБСЄ з безпеки 2022. Він закликав організацію вигнати Росію, інакше наслідки для самої організації можуть бути катастрофічними. 

ОБСЄ має зробити вибір: дозволити РФ зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження РФ. Наша відданість 10 принципам Гельсінського заключного акту має бути сильнішою за жорстоку силу, яка прагне їх знищити,
– заявив Кулеба.

ОБСЄ після початку повномасштабної війни проти України

24 лютого російські окупанти почали повномасштабний наступ на Україну та ракетний обстріл мирних українських міст. ОБСЄ заявила про припинення місії в Україні та евакуювала іноземних працівників. 

Українським працівникам ОБСЄ побажало "залишатися в безпеці", а потім взагалі в односторонньому порядку порозривало з ними контракт. 

Багато українців, які працювали в ОБСЄ, опинилися у полоні російських окупантів у перші дні повномасштабного вторгнення.  Їхнє звільнення ОБСЄ переклало на Україну. 

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Автор: Ярослав Сиваківський