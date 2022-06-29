Щоб не зруйнувала організацію: Кулеба закликав ОБСЄ припинити повноваження Росії

Усі впливові міжнародні співтовариства намагаються позбутися Росії. Зробити такий крок варто і для ОБСЄ,

ОБСЄ покинула Україну після повномасштабного вторгнення російських окупантів. Втім, навіть попри це Росія ще має повноваження в безпековій організації.

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Заклик Кулеби до ОБСЄ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до ОБСЄ з нагоди Щорічної конференції ОБСЄ з безпеки 2022. Він закликав організацію вигнати Росію, інакше наслідки для самої організації можуть бути катастрофічними.

ОБСЄ має зробити вибір: дозволити РФ зруйнувати організацію або знайти спосіб призупинити повноваження РФ. Наша відданість 10 принципам Гельсінського заключного акту має бути сильнішою за жорстоку силу, яка прагне їх знищити,

– заявив Кулеба.

ОБСЄ після початку повномасштабної війни проти України

24 лютого російські окупанти почали повномасштабний наступ на Україну та ракетний обстріл мирних українських міст. ОБСЄ заявила про припинення місії в Україні та евакуювала іноземних працівників.

Українським працівникам ОБСЄ побажало "залишатися в безпеці", а потім взагалі в односторонньому порядку порозривало з ними контракт.

Багато українців, які працювали в ОБСЄ, опинилися у полоні російських окупантів у перші дні повномасштабного вторгнення. Їхнє звільнення ОБСЄ переклало на Україну.

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