Щоб обговорити Україну: Макрон може відвідати Росію

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Росію з робочим візитом. Напередодні він двічі говорив телефоном з очільником Кремля Володимиром Путіним.

За якої умови відбудеться поїздка

Можливість поїздки до Москви президент припустив під час відвідин французького міста Туркуен. Візит стосуватиметься ситуації довкола України.

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Макрон, відповідаючи на питання журналістів щодо поїздки до Росії для пошуку дипломатичного розв'язання кризи, відповів: "Я нічого не виключаю".

Політик пояснив, що все залежатиме від прогресу, досягнутого у телефонних переговорах зі світовими лідерами. Мовиться зокрема про президентів Володимира Зеленського, Володимира Путіна та Джо Байдена.

Залежно від ходу наших обговорень найближчими годинами я не виключаю будь-яких ініціатив чи поїздок,

– зазначив Макрон.

Він наголосив, що "найголовніше – спочатку продовжити європейську координацію".

Макрон вже двічі говорив з Путіним

Одразу після цієї заяви Макрон поговорив з Байденом . Розмова стосувалася нарощування російських військ біля кордонів України. Під час неї політики обговорили координування дипломатії та підготовку санкцій проти Кремля у випадку агресії.

Лише за один тиждень французький президент двічі поговорив телефоном з російським колегою – 28 та 31 січня. Путін традиційно скаржився Макрону на США та НАТО, які відкинули вимоги "гарантій безпеки".

Після першої розмови французький політик зателефонував Зеленському й обговорив необхідність відновлення нормандського формату. Водночас під час другої розмови Макрон та Путін аналізували можливість проведення особистої зустрічі.

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