Щоб підтримати українців: японські журналісти відвідали військових у Слов'янську

Журналісти з Японії компанії Nippon Television Network 6 лютого відвідали Україну. Зокрема, 15 Слов'янський полк Національної гвардії.

Вони подивилися, чим сьогодні живуть бійці НГУ та що змінилося за 8 років російської агресії. Мета візиту – показати японським глядачам, що насправді відбувається в Україні, та підтримати українців.

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Японські журналісти відвідали Нацгвардію у Слов'янську

До військової частини 3035 завітали журналісти з Японії з компанії Nippon Television Network. Це кореспонденти Томохіро Фурутані, Тояма Ямада, та оператор Саймон Бредлі, який висвітлює події на Сході України з 2014 року.

Під час візиту вони прагнули дізнатися, як змінилася ситуація в українському війську за 8 років російської агресії. Відповідно, журналісти:

Побачили умови підготовки військовослужбовців 15 Слов’янського полку НГУ.

Поспілкувалися з командуванням та бійцями батальйону спеціального призначення "Донбас".

Оглянули озброєння та техніку, зокрема, новинки, які значно посилили вогневу міць гвардійців.

Знімальна група Nippon ТV також відвідала околиці Слов’янська, де залишилося чимало слідів бойових дій, зруйновані оселі та залишки фортифікаційних споруд.

Сьогодні увага всього світу прикута до України. Ми працюємо тут, щоб наші глядачі змогли побачити, що тут відбувається,

– зазначив Томохіро Фурутані.

"Ми раді гостями з Японії. Кожному українському військовослужбовцю, який бореться за свободу своєї землі, дуже важлива підтримка японського народу у протистоянні з російським агресором", – сказав у відповідь командир військової частини 3035 полковник Сергій Божко.

Японія послідовно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І від початку збройної агресії Росії допомагає, серед іншого й фінансово, прифронтовим районам.

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