Про героїзм ССО та злочини Росії під час війни: Зеленський звернувся до українців з лінії фронту

У цю суботу, 29 липня, воїни Сил спеціальних операцій відзначають своє професійне свято. Щоб їх особисто привітати та нагородити, Президент України Володимир Зеленський відправився на Бахмутський напрямок.

Як зазначив сам президент, він "мав честь особисто привітати й нагородити воїнів Сил спеціальних операцій з нагоди їхнього професійного дня". При цьому він зазначив й місця, де побував: Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка, Костянтинівка.

До теми На Донбасі Зеленський традиційно поспілкувався з військовими за кавою: милі кадри

Воїни ССО перебувають у найбільш гарячих ділянках фронту

Володимир Зеленський підкреслив, що воїни ССО завжди перебувають у найбільш гарячих ділянках фронту та на найбільш відповідальних, особливих завданнях.

Бахмутський напрямок. Приїхав до них, подякував хлопцям за силу, героїзм, за професійність, за надзвичайну професійність захисту України. ССО – це такий героїзм, про який неможливо розказати всі деталі і лише через роки, згодом – така специфіка операцій,

– сказав лідер України.

Однак деякі деталі роботи захисників президент таки відкрив. Він зазначив, що військові ССО завдають особливо відчутні удари по російських терористах.

Наприклад, ССО брали участь у ключових бойових операціях, зокрема, у Бахмуті, Авдіївці, Красногорівці, Марʼїнці, Соледарі. Також вони разом з усіма боронили Київ і Гостомель, Бучу, Ірпінь, Мощун, Макарів.

Острів Зміїний – це теж ССО разом із розвідкою, разом із "альфівцями" та Військово-Морськими силами. Кінбурнська коса. Херсон. Зараз – звільнення Старомайорського, це теж результат, зокрема, ССО,

– повідомив Володимир Зеленський.

Загалом за час війни 17 воїнів Сил спеціальних операцій були удостоєні звання Героя України, 13 з них, на жаль, посмертно. Також, як зазначив президент, загалом 2520 бійців ССО відзначені державними нагородами.

Володимир Зеленський подякував захисникам України за результати для держави та всього народу, а також за шеврони. А побажав найголовнішого – перемоги над російським злом.

Російський терор Україна не забуде

Також Президент України згадав й про злочини країни-окупантки. Зокрема, про черговий акт терору, здійснений напередодні – ракетний удар по Дніпру, внаслідок якого постраждали 9 українців, двоє з яких діти.

За кожен такий удар, увесь російський терор ворог обов'язково відчує силу справедливості. Ми нічого нікому не забудемо і не пробачимо,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Окрім того, Зеленський відзначив, що 29 липня також роковини одного з найбільш підлих та жорстких злочинів окупантів – вбивство полонених військових України в Оленівці.

"Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло і хай кожен окупант, кожен російський убивця, усі відповідальні за цей терор проти України та українців знають – поки ще живі, – що справедливість перемагає. Україна переможе! Дякую всім, хто наближає нашу перемогу! Вічна памʼять кожному й кожній, хто віддав своє життя заради України!", – сказав президент.

Володимир Зеленський звернувся до українців з Бахмутського напрямку: відео