Щоб сіяти паніку: росія поширює на окупованих землях фейки про масові обстріли з боку ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях росіяни ні на день не припиняють поширювати пропаганду. Зокрема, вони почали лякати "масованими обстрілами з боку ЗСУ".

Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Загарбники поширюють пропаганду, адже панічно бояться контрнаступу ЗСУ.

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Українців лякають обстрілами з боку ЗСУ

В ОК "Південь" зауважили, що ворожа пропаганда продовжує поширювати фейки та сіяти паніку серед українців, зокрема на окупованих територіях.

Загарбники намагаються переконати місцевих, що Збройні Сили України під час звільнення територій від окупації буцімто будуть здійснювати масовані обстріли населених пунктів. Ба більше, захисники нібито гатитимуть аж до повного їхнього знищення.

Звичайно ж, це лише чергова дезінформація наляканих росіян. Вони лише хочуть налаштувати місцеве населення, яке чекає на звільнення, проти українських військових.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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