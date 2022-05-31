Щоб захопити Луганщину і Донеччину повністю, Росії треба досягти складних цілей, – розвідка

Російські окупанти не полишать надію захопити всю Донецьку та Луганську області. Однак з цим в них можуть виникнути проблеми.

Окупантам вдалося взяти під контроль місто Лиман у Донецькій області. Навколо нього були важкі бої, тепер вони продовжуються. Після цього росіяни намагатимуться продовжити наступ на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, щоб оточити українські сили в Луганській області.

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У британській розвідці відзначають, що Росія досягла більших локальних успіхів, ніж раніше в кампанії. Але для цього їй довелося згрупувати сили та обстрілювати відносно невеликій території. Це змушує Росію йти на ризик в інших місцях на окупованій території.

Водночас дорога до Лисичанська та Сєвєродонецька і далі залишається під контролем українців.

Політична ціль, а не військова

Аналітики відзначають, що зараз російська армія виконує політичну мету свого кремлівського вождя, а саме окупація всієї території Донецької та Луганської областей. Адже стратегічної переваги від захоплення Сєвєродонецька немає ніякої. Натомість російська армія виснажується в цих боях, втрачаючи чимало як живої сили, так і техніки. І все заради політичної мети.

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При цьому захоплення Сєвєродонецька, а після нього Лисичанська – це лише частина тієї політично мети, яку озвучили в Кремлі. Адже це дозволить їм лише вийти на кордони Луганської області з Донецькою. А в Донецькій області ще чимало важких боїв може чекати на окупантів. І чи до цього часу в них буде достатньо сил – невідомо.

"Щоб досягти цього, Росії потрібно буде забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєвєродонецька, включаючи ключове місто Краматорськ і головну дорогу М04 Дніпро – Донецьк", – відзначили в британській розвідці.

Адже саме Дніпро став одним із логістичних центрів у цій війні. З цього міста можна перекидати озброєння на різні напрямки.

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