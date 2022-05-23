Щоб захопити Луганщину, Росія стягнула в регіон близько 12,5 тисячі бійців

Російські окупанти вже 3 місяці намагаються встановити повний контроль над Луганською областю. Для цього вони стягнули в регіон 25 БТГ.

Росіяни докладають всіх зусиль, щоб захопити Луганщину

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ситуація в області дуже важка. Російська армія кинула величезну купу техніки та солдат, щоб захопити регіон.

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Просто для розуміння – на території області російська армія виставила 25 батальйонних тактичних груп. Орієнтовно в кожній до 500 людей. От і порахуйте, яка кількість солдатів кинула в наступ для того, щоб або обрізати область, або захопити Сєвєродонецьк,

– розповів Гайдай.

Це означає, що зараз близько 12 500 ворожих бійців намагаються взяти Луганську область.

Гайдай розповів, що дуже важку ситуацію спостерігають у Гірській громаді, Золотому, Катеринівці і Тошківці. На щастя, у Тошківці українські захисники вибили ворога. Наші відважні воїни закріпилися та тримають лінію оборони.

Водночас Сєвєродонецьк росіяни обстрілюють повністю та з усієї зброї, яку лише мають. Ворожий вогонь накриває геть усе. Російські танки навіть під'їжджають до багатоповерхівок та стріляють прямим наведенням.

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Наразі окупантам нічого не вдається

За три місяці повномасштабної війни російська армія не може пройти навіть невелику частину Луганщини. Аби знову не показати свої невдачі, військово-політичне керівництво країни-агресорки вже не конкретизують своїх планів. За словами Гайдая, російський міністр оборони Сергій Шойгу обережно говорить, що "найближчим часом" вони захоплять Луганщину.

Водночас голова ОВА наголосив, що Луганщина триматиметься.

Іноді звичайних слів не вистачає, хочеться говорити виключно якимись матюками. Але це потім, а зараз – будемо триматися. Я вірю, що ми все одно переможемо. Неможливо перемогти нас,

– запевнив Гайдай.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що наші воїни звільнили від ворожої окупації 24 населені пункти у Харківській області. Нещодавно російських загарбників прогнали з Кутузівки. Там місцеві мешканці були змушені майже 2 місяці жити у підвалі дитячого садочку.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти створили 19 так званих "комендатур".

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