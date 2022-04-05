Щоб запобігти "новим Бучам" введіть "матір усіх санкцій", – Кулеба звернувся до світу
5 квітня 2022 , 15:07Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба вже сотий раз закликав світ до жорсткіших санкцій проти Росії. Захід повинен відмовитися від купівлі російських газу, нафти та вугілля.
Нафтове ембарго міністр закордонних справ назвав "матір'ю усіх санкцій". Лише це обмеження зможе запобігти новим звірствам в Україні.
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Щоб запобігти "новій Бучі", введіть матір усіх санкцій: припиніть купувати нафту, газ та вугілля в Росії. Припиніть фінансувати військову машину Путіна. Російська економіка та її війна припиняться за лічені місяці,
– наголосив Кулеба.
Міністр наголосив, що кілька місяців затягування коштують тисячі життів.
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