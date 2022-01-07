Щоб запобігти провокаціям: СБУ на тлі заворушень у Казахстані почала перевірки в Україні

На території України правоохоронці здійснюють низку оперативних заходів. Усе через заворушення у Казахстані.

Зокрема, Служба безпеки України спілкується з окремими громадянами Казахстану, які перебувають на території нашої держави. Головно для того, аби запобігти провокаціям Кремля.

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СБУ проводить розмови з казахами в Україні

У Службі безпеки України повідомили журналістам, що через поточну ситуацію у Казахстані (а там, нагадаємо, з 2 січня тривають масштабні заворушення) правоохоронці почали здійснювати певні перевірки й на території нашої країни.

При цьому в СБУ повідомили, що спілкуються з "окремими громадянами Казахстану", і наголосили, що правоохоронці діють "у межах своїх повноважень", щоб "ефективно захищати безпеку громадян України".

Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку Росії, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам,

– наголосили там.

Також в СБУ запевняють, що з казахами спілкувалися "ввічливо так коректно, не перешкоджали відеозйомці". Нікого з громадян Казахстану не затримували.

Чому в СБУ пояснювали розмови правоохоронців із казахами

в "Українській правді" з посиланням на джерело в правоохоронних зазначили, що СБУ має певну інформацію щодо можливих провокацій російських спецслужб стосовно "причетності України" до заворушень у Казахстані, і тому відпрацьовує алгоритм дій на випередження.

Річ у тім, що 6 січня у ЗМІ зявилася інформація, що невідомі особи в цивільному одязі у Києві агресивно спілкувалися з представником "Демократичного Вибору Казахстану" Заманбеком Тлеулієвим, і навіть побили його.

А до ще одного активіста – Елдоса Насіпбекова – приходили співробітники СБУ. Вони показували посвідчення, але, як кажуть очевидці, також не були надто ввічливими у спілкуванні.

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