Щоб засудити Росію: засідання Генасамблеї ООН відбудеться о 17 годині

Рада Безпеки ООН ухвалила рішення провести Надзвичайне спеціальне засідання Генасамблеї на запит України. Воно, ясна річ, стосуватиметься нападу на нашу країну Росії.

Розпочнеться засідання у неділю, 28 лютого, о 10 годині за місцевим часом (17:00 за Києвом). Про це у твітері повідомив президент Генеральної Асамблеї ООН – міністр закордонних справ Мальдівів Абдулла Шахід.

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Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця на початку доби 27 лютого повідомив, що ініціював екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН.

Навіщо це потрібно? Річ у тім, що на Раді Безпеки Організації Об'єднаних націй Росія має право вето. От вона й заблокувала резолюцію, яка засуджувала російське вторгнення в Україну.

А от на Генасамблеї Росія права вето не має.

Того ж дня Радбез проголосував за проведення Генасамблеї. Підтримали усі країни-члени, окрім трьох, які утрималися (Китай, Індія та ОАЕ) і однієї, яка була проти (ви не здивуєтеся, але це була Росія).

Тепер стало відомо, коли саме відбудеться засідання Генасамблеї.

Відповідно до рішення Радбезу, я буду головувати на Надзвичайній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї 28 лютого 2022 року з 10:00 (17 година за Києвом, – 24 канал),

– написав у твітері Абдулла Шахід.

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