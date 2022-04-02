Щоб зупинити вбивства українців, санкцій проти Росії недостатньо, – Подоляк

Санкції, які Європа накладає на Росію, боляче б'ють по її економіці. Але для перемоги потрібне запровадження нафтового ембарго для РФ.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що санкцій проти Росії недостатньо. Для того, аби обвалити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідне ембарго.

До теми Нафтове ембарго – це єдина справжня санкція, яка могла б розвалити путінізм, – Денисенко

Необхідне або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів. Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця",

– написав Подоляк.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявляв, що у 2022 році буде падіння російського ВВП на 8 – 10 %, інфляція буде – від 20 до 25%. Але це все не є критично для путінізму. А єдина справді критична санкція – це нафтове ембарго і загалом різке зменшення попиту на російську нафту.

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