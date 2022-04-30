Щодня 150 – 200 людей під вогнем евакуйовують з Донеччини, – глава ОВА

На Донеччині тривають активні бої українських героїв з росіянами. оскільки ворог не дає організувати зелені коридори, мирних українців доводиться вивозити під ворожим вогнем.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, ворог не полишає спроб просунутися та зайняти нові позиції, але хоробрі воїни ЗСУ не дають йому цього зробити. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Евакуація українців з Донеччини

Кириленко повідомив про те, що Україна активно працює над евакуацією українців з Маріуполя, особливо це стосується "Азовсталі". Він зазначив, що звітувати про роботу можна буде лише за результатами, адже ворог не лише постійно змінює свої плани та часто атакує навіть евакуаційні колони мирних людей.

Також він додав, що масово виїзду людей з території Донецької області не відбувається. Ворог не припиняє обстрілів, але декому вдається перебратися у більш безпечне місце.

Щодня під вогнем з Донеччини евакуйовують 150 – 200 людей,

– заявив очільник Донецької ОВА.

Ситуація на Сході

Відважні захисники Рубіжного повідомили про те, що ворожі танки практично не припиняють вогонь.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про те, що ворог веде інтенсивні наступальні дії. Хоробрим воїнам ЗСУ вдається не лише ефективно протистояти ворогу, а й повертати під контроль України окуповані населені пункти.

Наші захисники у зоні ООС відзвітували про завдання ворогу нових втрат.

Також впродовж доби ЗСУ відбили 4 атаки ворога, знищили багато ворожого особового складу та техніки окупантів.

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