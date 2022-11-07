Щодня даємо відсіч: військові розповіли про останні успішні удари по окупантах на Донбасі

Російські загарбники досі намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Однак, наші захисники потужно протистоять ворогу.

Ворог жорстко атакує на Донеччині, втім, наші захисники завдають окупантам значних втрат. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Череватий підкреслив, що головний епіцентр атак російських загарбників на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Там бійці Путіна постійно завдають удари з різних видів артилерії, танків, мінометів та авіації.

Зокрема, окупанти завдали ще 7 авіаційних ударів на Донецькому напрямку. Наші захисники ведуть відчайдушні бої та не дають ворогу прорвати оборону. Окупанти зазнають значних втрат.

Зокрема, лише в районі населеного пункту Майорськ в середньому 30 людей (ворог – 24 канал) втрачає вбитими і десь втричі більше пораненими,

– підкреслив Череватий.

У Горлівці наша артилерія знищила понад 5 броньованих машин армії Путіна. Ще 4 – пошкоджено.

Окрім того, у Лисичанську наші захисники атакували так званий кадирівський батальйон "Ахмат". Внаслідок успішної атаки "задвохсотили" понад 30 ворожих бійців.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ наголосив, що ми щодня даємо відсіч російським загарбникам.

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Череватий зазначив, що саме особовий склад є ахіллесовою п'ятою ворога. Якщо запаси техніки ще є, то з бійцями складно. Окупанти продовжують кидати у бій погано підготовлених "мобіків".

Нашим воїнам щодоби вдається ліквідувати від 70 до 100 загарбників. Окрім того, багато ворожих військових отримують поранення.

У загарбників нова тактика щодо Бахмуту. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. За його словами, окупанти хочуть обійти Бахмут з Півночі, але для цього їм треба взяти або щонайменше обійти Соледар.

Окупанти намагаються знову захопити Білогорівку. Однак, наші воїни відбивають всі атаки.

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