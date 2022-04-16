Щодня фіксуємо втрати серед цивільних, – Синєгубов розповів про останні вбивства дітей і жінок

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків з повітря. Внаслідок атак ворога гине багато цивільних.

На жаль, втрати серед мирного населення у місті фіксують кожного дня. Про це повідомив глава Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Ніч боролися за життя хлопчика

Усю позаминулу ніч лікарі боролися за життя дворічного хлопчика. Врятувати його не вдалося. Вранці ця дитина померла. І це один із прикладів,

– сказав посадовець.

"Таких прикладів десятки. Ти їх переживаєш через себе, відвідуєш у лікарні. У мене є свої діти: молодшому – 2 роки, старшому – 5", – продовжив він.

У матір з двома дітьми прилетів "Град"

Олег Синєгубов розповів також історію про матір, яка гуляла з 2-річною дівчинкою та 5-річним хлопчиком. У сім'ю влетів снаряд, випущений з "Града".

Жінку відразу вбило, залишилася тільки бабуся. У молодшої дитини наскрізне пошкодження голови, мозку. Але, на щастя, ця дитина вижила, прийшла до тями, реагує на природні подразники і вже сьогодні почала їсти самостійно з пляшечки. Хлопчик теж був поранений – вижив,

– зазначив глава ОВА.

Ніхто не поверне скалічені життя

Очільник Харківської обласної військової адміністрації додав, що таких прикладів – безліч.

Коли мене запитують втрати серед будівель – все це ми відбудуємо. А хто поверне ті втрачені сім'ї, скалічені життя? Цього повернути неможливо,

– підсумував він.

До слова, Харків – це місто, яке чи ненайбільше постраждало від атак російських окупантів.

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