Щодня люди все більше вірять, що Україна дасть відсіч Росії, – Антипович
Збройні Сили україни 20 день війни відбиває атаки ворогів та відвойовує українські території. Люди з кожним днем все більше впевнені у нашу перемогу.
Про це повідомив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі 24 каналу.
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Люди вірять, що Україна дасть відсіч Росії
За його словами, щодня в українців змінюються настрої, внутрішня мотивація та ставлення до ситуації.
Помітно, як кожні кілька днів зростає підтримка та впевненість українців. Зокрема, у людей частіше виникають думки, що ми однозначно дамо відсіч ворогу,
– заявив експерт.
Олексій Антипович каже, що українці мають сподівання та віру, що ми переможемо, і наші ЗСУ дадуть відсіч ворогу.
Експерт додав, що понад 60% українців вважає, що наша держава є лідером на пострадянському просторі. В людей зменшується комплекс меншовартості.
Дві тези, чому відбувається війна
Олексій Антипович наголосив, що, згідно з опитуваннями, українці мають дві тези, чому відбувається війна:
- Мовляв, Путін переслідує мету повного знищення українського народу.
- Путін хоче повної окупації українських територій та їх приєднання до Росії.
Додамо, що вранці 24 лютого Росія вдерлася на українські землі. Так, в Україні вже третій тиждень триває війна. Держава-агресорка обстрілює мирні міста. Проте наші ЗСУ мужньо відбивають атаки ворога, а місцеве населення їм допомагає. Про основні події боротьби України з ворогом – читайте у хронології.
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