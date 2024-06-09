Найбільший тиск окупанта, – Зеленський назвав основний напрямок російського наступу

Президент України звернувся до українців. Глава держави розповів про обстановку на полі бою та анонсував нові домовленості із західними партнерами.

Володимир Зеленський сьогодні заслухав доповідь головкома Сирського. Незабаром президенту доповідатиме очільник ГУР Буданов. Глава держави запевнив, що влада готує нові кроки, які допоможуть Україні захистити себе.

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Що зараз на фронті

За словами Зеленського, найважча ситуація – на Донеччині. Найгарячішим напрямком залишається Покровський, де окупант не припиняє потужний тиск. Щодня саме там відбувається найбільша кількість боїв. Лише за вчора на Покровському напрямку сталося понад 40 атак. Станом на вечір 9 червня їх вже понад 20.

: Відповідно до зведення Генштабу, станом на 9 червня 18:00 еайбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 23 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Тут тривають бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Новопокровського.

Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять усе, щоб втримати наші позиції та допомогти воїнам на позиціях поруч, – усім вам особлива вдячність,

– звернувся президент.

Зеленський наголосив, що влада докладає максимум зусиль, аби в армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем.

Готуються нові договори

Також президент повідомив про підготовку нових домовленостей України з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною щодо додаткових кроків підтримки. Також триває робота над двосторонньою безпековою угодою між нашою державою і США.

Зеленський підкреслив, що для України важлива не лише підтримка закордонних друзів. Наша країна потребує стійкості своїх громадян.

Це стосується і енергетики, і відновлення після ударів, і всіх інших основ нормального життя. Життя, яке маємо зберегти попри будь-які спроби Росії тиснути та знищувати,

– заявив політик.

Зеленський подякував рятувальникам

На початку звернення президент згадав поіменно рятувальників, які проявили мужність і відданість під час виконання своїх обов'язків.

Сьогодні відзначу передусім рятувальників, які працюють у Харкові та області. Зокрема, сержанти служби цивільного захисту Андрій Заярний, Костянтин Мокляк, Олексій Жиров, Дмитро Максимов, Олександр Дегтяренко та Євген Золотько. Головні майстер-сержанти Володимир Рідний та Сергій Сидора. Дякую, хлопці! Старші лейтенанти Олександр Явтушенко та Максим Михайлов. Капітани служби цивільного захисту з Харківщини Андрій Лахтін, Сергій Рашевський і Сергій Снурников, майор Вадим Стадник і підполковник Олексій Колодяжний. Дякую вам та всім вашим колегам! Також окремо й особливо вдячний працівникам ДСНС України в Донецькій області. Кожному й кожній, хто попри все рятує людей і зберігає силу України. Персонально сьогодні відзначу хлопців, які відзначилися під час гасіння пожеж і рятувальних робіт після російських ударів по Торецьку та Селидовому. Сержанти служби цивільного захисту Олександр Павленко та Павло Захаров, головний майстер-сержант Андрій Малтамар, лейтенант Станіслав Нечипуренко і майор служби цивільного захисту Володимир Деренко. Дякую!

– йдеться у повідомленні Зеленського.

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