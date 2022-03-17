Щодня воїни піддаються авіаударам й обстрілам з артилерії, – у ДПСУ підсумували 22 дні війни
Джерело:фейсбук Сергія Дейнека
У Держприкордонслужбі підсумували понад 3 тижні повномасштабної війни Росії проти України. Там наголосили, що воїни кожного дня піддаються авіаударам й обстрілам з артилерії.
Голова ДПСУ Сергій Дейнеко наголосив, що вже 22 дні Україна героїчно бореться проти підступного і кривавого ворога.
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Прикордонники беруть участь у захисті України
Весь цей час українські захисники, серед яких і прикордонники, проявляють стійкість і мужність перед силами орди, які переважають.
Щодня воїни піддаються авіаударам та обстрілам з артилерії, протидіють диверсійним групам та зупиняють колони техніки,
– зазначив Дейнеко.
Але, попри все це, українці продовжують бити агресора, виконуючи поставлені завдання. Завдяки цьому всі змогли побачити міф про "нєпобєдімую армію" Росії.
Однак в цій війні, додав глава Держприкордонслужби, українська сторона також втрачає. "Ми втрачаємо побратимів, рідних, друзів.
Глибоко співчуваю родинам полеглих за мир і свободу України", – написав Дейнеко.
Він пообіцяв, що за всіх вбитих воїнів та мирних людей українські захисники продовжать боротьбу. А тих, хто прийшов з війною на українську землю, "вбиватимуть без жалю, бо ворог не має честі та людяності".