В разі мобілізації потрібно закривати кордони, щоб ніхто не втік, – Кривонос

Верховна Рада дозволила президентові проводити мобілізацію резервістів в обхід парламенту. Передбачається, що їхня мобілізація можлива упродовж доби в разі загострення ситуації на фронті або під час порушення кордонів України.

Україна має важкий досвід мобілізації у 2014 – 2015 роках. Але тоді ситуація була значно гіршою, ніж зараз, зокрема завдяки матеріально-технічному забезпеченню. Таку думку в програмі "Перехресний допит" озвучив генерал Збройних сил України та колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос.

Зверніть увагу Росія хоче короткої перемоги, – Кривонос назвав міста України, які цікавлять Путіна

Він зауважив, що для того, аби бути готовим, потрібно проводити тренування щодо спроможності мобілізаційних заходів. Залишається питання: чи ухвалять відповідне рішення в Україні, чи побояться обвинувачень з боку Росії про нібито початок мобілізації.

"Щодо мобілізації – поки не поспішаймо. Спочатку проведемо нормальне оповіщення тих, кого вони планують призивати", – зауважив Кривонос.

За словами генерала, перший фактор, який треба зробити в разі мобілізації, – закрити кордони.

В разі мобілізації потрібно закрити усі кордони. Щоб жоден громадянин України, який відповідно до Конституції, повинен захищати державу, не втік,

– зазначив Кривонос.

Генерал ЗСУ нагадав, що так було 7 – 8 років тому. Тоді десятками тисяч люди тікали або ховалися від мобілізації за кордоном.

Тимчасове закриття кордонів можливе у разі вторгнення на територію України озброєних формувань, екстремістськи налаштованих осіб та військовою агресією з боку Росії. Відзначимо, що ініціатива нібито закрити пункти пропуску через державний кордон була ще у 2014 році

"Перехресний допит" з Сергієм Кривоносом: дивіться інтерв'ю

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2021 року Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу Росії з боку Криму, буде велика війна. Тоді доведеться мобілізовувати на неї всіх. Сергій Кривонос відреагував на таку заяву президента. Він сказав, що така ідея є нереалістична і без тривалої практики реалізувати її неможливо.