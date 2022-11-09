Щодо нього працювали довго, – рух "Атеш" взяв відповільність за "смерть" Стрємоусова

Рух "Атеш" взяв відповідальність за "смерть" Кирила Стрємоусова. Пропагандисти повідомили про те, що колаборант став "двохсотим" 9 листопада.

Пресслужба руху "Атеш" повідомила у соцмережі, що Стрємоусова вистежували упродовж тривалого часу. За колаборантом полювали у Херсоні, Сімферополі, Скадовську, а також – на Арабатській стрілці. Там, за даними "Атеш", Стрємоусов навідував свою коханку.

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Окрім того, у повідомленні пресслужби "Атеш" наголосили, що вже у листопаді почали розсилати повідомлення про нагороду за Стрємоусова. Мовилося про суму у декілька тисяч доларів.

Про створення руху "Атеш" повідомили восени 2022 року. Мовилося, що туди залучають кримських татар та проукраїнських росіян.

А вже вранці 9 листопада з'явилася інформація про "смерть" колаборанта. Дані про ДТП, у якому нібито "загинув" Стрємоусов, пресслужба "Атеш" спростовує. Смерть начебто настала іншим способом.

"Смерть" Стрємоусова: що відомо

Тим часом російські ЗМІ активно поширюють інформацію про аварію. У ній начебто винний водій вантажівки.

Російські пропагандистські ЗМІ заголосили про смерть Стрємоусова вдень 9 листопада.