Зеленський у Брюсселі про винищувачі та ракети: є позитивні рішення, які лишилися за лаштунками

Володимир Зеленський повідомив, що є позитивні рішення щодо постачання Україні винищувачів. Проте поки що подробиць не буде, щоб Росія перебувала у невідомості.

Крім цього, після візиту до Британії Україна наблизилась до рішення про далекобійну зброю. Про це Володимир Зеленський розповів під час пресконференції 9 лютого, повідомляє 24 Канал.

До теми У Зеленського заявили, що питання винищувачів і далекобійної зброї може бут вирішене

Зеленський прокоментував постачання винищувачів

Раніше Андрій Єрмак повідомив, що питання щодо постачання Україні винищувачів та далекобійної зброї може бути вирішене. Володимир Зеленський підтвердив, що щодо постачання далекобійної зброї та винищувачів і справді є "позитивні рішення", проте поки що вони залишаться за лаштунками.

Він уточнив, що візит в Лондон був результативним і Україна наблизилась до рішення щодо далекобійної зброї й навчання наших пілотів. Він наголосив, що ці навчання дійсно є шляхом до винищувачів, які нам потрібні.

Є деякі речі і домовленості, які залишились за лаштунками і вони є позитивними. Коли це з'явиться в нашій державі, вона про це буде знати. Не хочеться повністю готувати Росію, яка щоденно погрожує агресією та реваншистськими настроями на полі бою,

– сказав президент.

Є позитивні рішення щодо постачань наступальної зброї

Що стосується Парижу та зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини, то зустріч, за словами Зеленського, була "дуже потужна і важлива". Президент також не розкрив подробиць, проте дав зрозуміти, що лідери" працювали над посиленням спроможностей України в напрямку наступальних дій".

Глава держави уточнив, що отримав "позитив" щодо постачання танків та броньованої техніки.

Подробиць щодо непублічних перемовин з лідерами ЄС у Брюсселі Володимир Зеленський також не надав, проте зауважив, що ці країни заслуговують на велику вдячність від нашої держави. При цьому він додав, що попереду його очікує ще багато двосторонніх зустрічей з іноземними партнерами.