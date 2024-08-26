Щонайменше 127 ракет і 109 дронів: Зеленський провів Ставку після масованого удару Росії

Президент України 26 серпня після масованого російського обстрілу провів Ставку. Він розповів, що Росія запустила щонайменше 127 ракет і 109 дронів по нашій країні.

Зеленський додав, що відновлення енергетики після обстрілу триває. На Ставці було заслухано доповідь голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, а також командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та міністра енергетики Германа Галущенка.

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На Ставці проаналізували ефективність ППО

Президент розповів, що на Ставці проаналізували детально ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп та інженерного захисту у кожному регіоні. "Ухвалили відповідні рішення", – зауважив Зеленський.

На самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт,

– зауважив глава держави.

Також на Ставці заслухали доповідь головнокомандувача Сирського щодо ситуації на фронті. Він доповів, зокрема, про оборону Покровська.

"Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку", – повідомив президент.