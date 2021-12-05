Щонайменше 13 людей загинули через виверження вулкану в Індонезії
Джерело:BBC
На острові Ява в Індонезії 4 грудня почалося виверження вулкану. Місцеві мешканці масово втікають якомога далі від гори Семеру.
Десятки людей постраждали
Лише в суботу на острові Ява загинули щонайменше 13 людей, ще понад 57 – постраждали. Таку інформацію оприлюднили служби з надзвичайних ситуацій.
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У багатьох постраждалих діагностували серйозні опіки.
Внаслідок виверження щонайменше 11 сіл в районі Лумаджанг покрилися вулканічним попелом. Будинки стали повністю чорні. Люди мусили рятуватися у мечетях та імпровізованих притулках.
Евакуації населення перешкоджали задимлення, відключення електроенергії та дощі, які перетворили попіл на бруд. Крім того, сильно постраждав міст, який сполучав Лумаджанг з сусіднім містом. Наразі з району вивезли 902 людини.
Дивіться відео з виверження вулкану на острові Ява:
Що відомо про виверження вулкану на острові Ява
- Виверження почалося 4 грудня о 15:20 за місцевим часом.
- Величезний шлейф попелу піднявся на висоту 15 тисяч метрів. Літакам довелося змінити свою траєкторію руху, аби уникнути небезпечну ділянку.
- У соцмережах поширили відео, на яких видно, як люди в паніці покидають будинки та біжать геть.
- Востаннє вулкан вивергався на початку грудня 2020 року. Тоді він викинув гарячий попіл на 3 тисячі метрів