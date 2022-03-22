Щонайменше 50 тисяч ІТ-фахівців виїхали з Росії, а друга хвиля має бути ще більшою

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росію масово покидають працівники ІТ. Зараз ця цифра сягає від 50 до 70 тисяч робітників.

Такі дані Єрмак наводить за інформацією асоціації електронних комунікацій окупантів. Прогнозують, що це ще не кінець і цифра зростатиме.

До теми Через брак резервів у Росії мобілізують боржників та аліментників, – розвідка

Ці люди як маркер, що свідчить про майбутню деградацію та відкат Росії. Бо інтелектуальні та креативні люди не бачать свого майбутнього в диктатурі, яка не дає їм розвиватися,

– сказав Єрмак.

Є припущення, що під час другого етапу еміграції російських айтішників виїде від 70 до 100 тисяч.

Вам буде цікаво дізнатись, що нові санкції роблять життя окупантів нестерпним: дивіться відео